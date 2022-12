Covid, tasso di mortalità 6,5 volte più alto in over 80 senza vaccino

Nella popolazione over 80 non vaccinata contro Covid-19 il tasso di mortalità è quasi 6,5 volte più alto rispetto ai vaccinati con 3 dosi e, rispettivamente, 11 volte e 5,5 volte più alto rispetto ai vaccinati con 4 dosi da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nel Rapporto esteso su impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, aggiornato al 6 dicembre. Il rapporto indica poi che, nella fascia d’età fra 60 e 79 anni, nei non vaccinati il tasso di mortalità è quasi triplo rispetto ai vaccinati con 3 dosi, e 3,5 volte rispetto ai vaccinati con 4 dosi da meno di 120 giorni.