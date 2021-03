Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Vi ricordate quando Matteo Renzi, per mesi, imperversava quotidianamente su giornali e TV attaccando il Presidente Conte perché era, a suo dire, un vulnus per la democrazia? I DPCM andavano annunciati, secondo lo statista di Rignano, in conferenze stampa aperte ai giornalisti (cosa che poi, puntualmente in realtà, avveniva)”. Lo scrive la vicepresidente del Senato Paola Taverna.