Covid: titolare Hollywood, ‘discoteche trattate come abusivi, green pass incentivo a vaccini’ (2)

(Adnkronos) – Il premier Mario Draghi ha comunque assicurato ristori per il settore. “Sono importi che tamponano delle falle – sottolinea Baldaccini – le società che gestiscono le discoteche ormai sono barche che stanno affondando, il ristoro è una pezza a una delle tante falle, è una goccia nel mare. Mediamente il ristoro ha sempre coinciso con un mese e mezzo di locazione piena, fate voi i conti…”. Il criterio per ripartire i ristori non è ancora stato definito così come l’ammontare del fondo per le sale da ballo. Resta il fatto che le discoteche sono ancora il settore più penalizzato dall’inizio della pandemia.