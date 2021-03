Covid: Tognazzi, ‘cinema non riaprono? manca volontà, per anima importanti come chiese’**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Se i cinema non sono stati riaperti è perché manca ”il senso di equità. In un anno non sono riusciti a mettere in pista un piano che agevolasse uno scorrimento più sicuro sui mezzi pubblici e poi chiudono un cinema dove statisticamentente, nel periodo in cui erano aperti, non è mai successo niente. La verità è che manca la volontà”. Così Ricky Tognazzi all’Adnkronos sull’ipotesi di prolungare la chiusura dei cinema e dei teatri.