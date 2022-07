Covid, tornano a Napoli gli open day vaccinali. Ecco dove

Domani, martedì 19 luglio, a Sorrento (Napoli) in piazza Lauro dalle 17:00 alle 21:00; il 22 luglio a Castellammare di Stabia, a Marina di Stabia, dalla 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00; il 2 agosto di nuovo a Sorrento, piazza Lauro, sempre dalle 17:00 alle 21:00; infine il 5 agosto a Nola, al centro commerciale Vulcano Buono, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Sono i quattro open day vaccinali promossi dall’Asl Napoli 3 Sud e relativi alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. Come informa l’ufficio stampa dell’azienda sanitaria, gli open day sono aperti anche a quanti non abbiano ancora completato il ciclo primario o non abbiano effettuato il booster. ”Al momento – si legge in una nota – l’accesso è diretto (senza prenotazione) e aperto a tutta la platea di aventi diritto: ultrasessantenni, fragili e anziani trascorsi 120 giorni dalla somministrazione della prima dose di richiamo (dose booster) o dall’ultima infezione da Covid successiva al richiamo (data del tampone positivo)”. Raddoppiano anche gli equipaggi, coordinati dal responsabile Antonio Coppola, dedicati alle somministrazioni domiciliari, che passano da cinque a dieci. ”Questo – spiegano dall’Asl – per far fronte alla richieste in forte aumento da parte delle persone fragili non deambulanti”. Intanto, proseguono le attività vaccinali sull’intero territorio aziendale. Da fine luglio verrà riattivata la vaccinazione tramite prenotazione del paziente sulla piattaforma dedicata: ”In questo modo – sottolineano dalla Napoli 3 Sud – si potrà decidere in autonomia la sede, il giorno e l’orario della somministrazione del vaccino, per evitare assembramenti e lunghe attese. Per gli anziani offerta anche la possibilità del drive-in per evitare stanchezza ed eccessiva esposizione al caldo”. Informazioni e orari sono presenti sul sito istituzionale dell’Asl Napoli 3 Sud (www.aslnapoli3sud.it).