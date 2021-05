Covid Toscana, oggi 570 contagi: dati bollettino 3 maggio

(Adnkronos) – Sono 570 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (15,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. E sui vaccini aggiunge: “Tutte le persone over 70 non ancora vaccinate possono prenotarsi in pochi minuti su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. La ToscanaSiCura se tutti ci vacciniamo, non perdiamo questa straordinaria occasione!”.