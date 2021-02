Covid, troppi contagi a Pomigliano: ancora stop alle scuole

Sale la curva dei contagi a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove in tre giorni si sono registrati 27 nuovi positivi, ed il sindaco Gianluca Del Mastro prolunga fino al 27 febbraio la sospensione delle attività scolastiche in presenza. Lo ha reso noto lo stesso sindaco, sottolineando che i numeri di contagi sul territorio “sono in forte crescita”. “Il numero dei positivi – ha sottolineato – in soli tre giorni e’ salito da 231 a 258. L’aumento rapido dei contagi e’ un dato di fatto che non puo’ vederci indifferenti. Questa situazione ci ha spinto a prolungare la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza anche per la prossima settimana. Resteranno aperti in presenza i nidi, le scuole dell’infanzia e tutte le scuole per gli allievi BES e disabili”. “E’ una decisione dolorosa – ha concluso – che sono stato costretto ad assumere nell’interesse esclusivo della salute dei cittadini. In questa direzione va anche l’ordinanza di chiusura di parchi e giardini e l’aumento dei controlli da parte della Polizia Municipale”.