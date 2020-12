Covid, tutto pronto a Napoli per il V-day. Il camion dell’esercito con 700 dosi del vaccino Pfizer-Biontech è atteso domattina all’Ospedale del Mare

E’ tutto pronto all’Ospedale del Mare per il V-day in Campania. La struttura di Ponticelli accoglierà domani mattina alle ore otto il camion dell’Esercito che trasporta le dosi del vaccino Pfizer-Biontech per la prima giornata dimostrativa che in Campania vedrà la somministrazione a 700 persone tra medici, infermieri e operatori sociosanitari in sette diversi ospedali della regione. A Napoli le dosi andranno anche al Cardarelli e al Cotugno, a Caserta all’Ospedale San Sebastiano, ad Avellino al Moscati, a Benevento al San Pio, a Salerno al Ruggi. Ogni ospedale riceverà circa 100 vaccini. Dopo l’arrivo del vaccino da Roma all’Ospedale del Mare si farà la verifica di congruità sulla catena del freddo in viaggio, la verifica del lotto e della scadenza e poi le 144 fiale saranno divise in venti fiale per ogni azienda ospedaliera. Gli ospedali avranno intanto inviato lì un proprio automezzo che porterà le fiale nei sette centri vaccinali in borse termiche munite di data logger, uno strumento per controllare che la temperatura sia stata mantenuta in tutto il percorso. All’ospedale del Mare ci sono cinque box vaccinali e quindi verranno inoculate 25 persone ogni ora: oltre a sanitari del nosocomio, lì andranno anche medici e infermieri di Loreto Mare, San Paolo, San Giovanni Bosco, Pellegrini. Al Cotugno le circa 100 persone in lista saranno vaccinate in gruppi di venti ogni ora, si tratta di sanitari dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (che comprende anche Monaldi e Cto) e dell’istituto tumori del Pascale.