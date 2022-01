Una buona notizia da una parte, una cattiva dall’altra. In casa Napoli Andrea Petagna e’ risultato negativo al tampone dopo aver eseguito i controlli di fine quarantena, mentre Kevin Malcuit si aggiunge alla lista dei positivi azzurri, gia’ composta da Elmas, Osimhen e Lozano. Lo ha da poco comunicato il club partenopeo, sottolineando come il terzino, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, sia totalmente asintomatico.