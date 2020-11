Covid, un bando per le migliori cure: 50mila euro da Sin e Biogen

Pubblicato il bando per il premio dal titolo ‘Come evolve il modello di accesso alla cura del paziente neurologico in era post Covid’, promosso dalla Fondazione SIN (Società Italiana di Neurologia) con il contributo non condizionante di Biogen. L’obiettivo e’ premiare quei progetti che “attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie in ambito digitale siano in grado di facilitare l’accesso alle cure del paziente con patologie neurologiche, come ad esempio televisite e wearables device impiegati nell’iter diagnostico-terapeutico, oppure prenotazioni online e sistemi di collaborazione tra centri di riferimento e periferici per l’ottimizzazione della gestione del paziente”. I progetti candidati dovranno essere rispondenti a specifici bisogni clinici in neurologia e avere una applicazione pratica che migliori l’accesso del paziente alla cura. Il premio e’ rivolto a Enti o Societa’ che esistono gia’ da due anni, mentre non possono partecipare persone fisiche o societa’ individuali. Saranno assegnati 2 premi da 25.000 euro ciascuno ai progetti piu’ meritevoli secondo la Giuria. Il tempo di realizzazione dei progetti non dovra’ essere superiore a 12 mesi. “La Societa’ Italiana di Neurologia- ha affermato il professor Gioacchino Tedeschi, Presidente della SIN e della Giuria del premio- e’ da sempre impegnata nella ricerca di nuove soluzioni che possano aiutare i pazienti neurologici ad avere una migliore qualita’ della vita. Siamo lieti quindi di sostenere anche iniziative che riescano a migliore le prospettive di accesso alle terapie soprattutto in un periodo cosi’ complicato come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia”.

La Giuria del premio non potra’ prendere in considerazione progetti che abbiano come finalita’ l’erogazione di borse di studio, assegni di ricerca o altre forme di supporto formativo e/o di ricerca come studi clinici, epidemiologici o osservazionali. Allo stesso modo non saranno presi in considerazione progetti che abbiano come finalita’ la realizzazione o il supporto di infrastrutture presso l’Ente o il Dipartimento candidati secondo la normativa attualmente vigente. L’eventuale utilizzo o acquisto di hardware e devices dovra’ essere finalizzato esclusivamente alla realizzazione dei progetti presentati, divenendo inutilizzabili al di fuori degli stessi. Le candidature dovranno essere inviate a fondazionesin@pec.it entro le ore 8 di lunedi’ 23 novembre 2020 La Giuria valutera’ in cieco i progetti pervenuti, ossia senza conoscere l’Ente o il Dipartimento di provenienza, sulla base del miglioramento dell’accesso alla cura, della fattibilita’ del progetto, dell’innovativita’, dell’attinenza con la tematica proposta, della modulabilita’ in diversi contesti a livello regionale o nazionale. La premiazione avverra’ lunedi’ 30 novembre alle ore 15, in occasione del prossimo congresso nazionale SIN.