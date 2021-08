Covid: un motociclista su 3 continuerà a usare mascherine per smog e polveri (2)

(Adnkronos) – A confermare il trend e la tecnologia di Narvalo sono anche i motociclisti come la blogger e influencer attiva nel mondo delle moto Giulia Arzuffi (@theblondepipes) che durante Wildays ha messo alla prova le Urban Active Mask di Narvalo in un percorso sterrato, con l’obiettivo di testare l’efficacia della maschera anche in un ambiente non urbano durante i viaggi off-road per proteggere in particolare da polveri e pollini. “Indossando la Narvalo sono finalmente riuscita a respirare bene mentre guidavo su strade off-road, dove si alza molta polvere” spiega Giulia Arzuffi.