Oltre l’80 per cento dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla variante Delta. Parola del virologo Anthony Fauci, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l’arma più efficace, al 90 per cento, contro il contagio. Diagnosticata per la prima volta in India, la variante Delta si trasmette in maniera ”straordinaria” e ha una contagiosità che va ”ben oltre” tutte le altre varianti finora confermate, ha detto Fauci.