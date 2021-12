Covid, vaccinarsi a Napoli centro: Bambini e adulti, ecco dove e quando fino al 9 gennaio

L’Asl Na 1 pubblica il calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali in funzione dal primo al 9 gennaio. “Sin da subito l’Asl Napoli 1 Centro è stata co-protagonista dello sforzo che la Regione Campania ha messo in atto per raggiungere il maggior numero di cittadini nel somministrare le vaccinazioni” si legge nella nota diffusa dall’Asl Na 1. “Oggi più che mai – commenta il direttore generale dell’Adl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva – siamo pronti a confermare e rinnovare questo sforzo, puntando ad un maggior numero di presenze presso i Centri Vaccinali aziendali, sia per la prima che per la seconda ma – soprattutto – per la terza dose. L’offerta è confermata dalla disponibilità della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali, così come è confermata la possibilità per i cittadini di accedere senza prenotazione”.

PROGRAMMA dal 1° al 9 GENNAIO 2022

Centro Vaccinale MOSTRA d’OLTREMARE – dai 12 anni e fino a over 80

DOMENICA 2 dalle ore 9 alle ore 18

LUNEDÌ 3 dalle ore 9 alle ore 18

MARTEDÌ 4 dalle ore 9 alle ore 13

MERCOLEDÌ 5 dalle ore 9 alle ore 18

GIOVEDÌ 6 dalle ore 9 alle ore 13

VENERDÌ 7 dalle ore 9 alle ore 13

SABATO 8 dalle ore 9 alle ore 18

DOMENICA 9 dalle ore 9 alle ore 18

Centro Vaccinale MOSTRA d’OLTREMARE – esclusivamente fascia età 5 – 11

MARTEDÌ 4 dalle ore 14 alle ore 18

GIOVEDÌ 6 dalle ore 14 alle ore 18

VENERDÌ 7 dalle ore 14 alle ore 18

organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato

Centro Vaccinale FAGIANERIA REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – dai 12 e fino a over 80

DOMENICA 2 dalle ore 9 alle ore 18

LUNEDÌ 3 dalle ore 9 alle ore 18

MARTEDÌ 4 dalle ore 9 alle ore 18

MERCOLEDÌ 5 dalle ore 9 alle ore 18

GIOVEDÌ 6 dalle ore 9 alle ore 18

VENERDÌ 7 dalle ore 9 alle ore 18

SABATO 8 dalle ore 9 alle ore 18

DOMENICA 9 dalle ore 9 alle ore 18

Centro Vaccinale Isola di Capri – dai 12 e fino a over 80

VENERDÌ 7 dalle ore 9 alle ore 16,30

SABATO 8 dalle ore 9 alle ore 13

esclusivamente fascia età 5 – 11

SABATO 8 dalle ore 14 alle ore 16,30

organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato

Centro Vaccinale DISTRETTI SANITARI di base

dal LUNEDÌ al SABATO, dalle ore 9,00 alle ore 16,30 (esclusi giorni festivi)

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°2 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all’Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

inoltre:

– presso gli studi dei MMG aderenti alla campagna vaccinale;

– presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

Centri Vaccinali già esistenti presso i DISTRETTI SANITARI di base pediatrici il mercoledì dalle ore 12, alle ore 14

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

– corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta

– via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo

– via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero

– via Recco n°21

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella

– via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all’Arena

– via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

– via Valente n. 31

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino – via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

– via P. Ammendola n°1

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

– vico Dattero alla Maddalena n°2

inoltre:

– presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

– presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici

«Come già accaduto in altri momenti della campagna vaccinale registriamo una forte emotività, in alcuni momenti i centri sono rimasti deserti e ora abbiamo invece un grande affollamento. Ad ogni modo la nostra offerta, grazie ad un enorme sforzo di tutto il personale, continua e continuerà ad essere capillare. È bene che ciascuno scelga il luogo più vicino e comodo, ricordando che non ci sono solo i grandi hub. Si può ricevere il vaccino presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale nonché presso i Pediatri di Libera Scelta. Noi ce la stiamo mettendo tutta, spero che i cittadini lo comprendano e ci aiutino con comportamenti responsabili e un po’ di pazienza se dovesse verificarsi qualche attesa. È evidente che se ci si fosse decisi prima a ricevere il vaccino sarebbe stato tutto più semplice, ma ad ogni modo meglio tardi che mai».

È anche utile ricordare che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall’I.S.S., dall’AIFA e dall’EMA.

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09: alle ore 14 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico “sostegno psicologico” già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì – ore 9/ 13) gli utenti dell’Asl Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione. Durante i weekend il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare dove (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.

«Il Servizio – conclude Verdoliva – nasce per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti».

Presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale si tengono incontri informativi ai quali possono accedere i genitori.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook Asl Napoli 1 Centro.