Covid, vaccinate 413.121 persone in Italia (45% delle dosi). De Luca: in Campania 4,2 mln entro l’anno

In base all’ultimo aggiornamento diffuso sul sito del commissario per l’emergenza Covid, in Italia al momento sono state vaccinate 413.121 persone. E’ stato somministrato dunque il 45% delle 918mila dosi consegnate. In testa sempre il Lazio con oltre 49mila immunizzazioni. Gli operatori sanitari vaccinati sono stati 346mila, segue il personale non sanitario 42mila e gli ospiti delle Rsa 24mila.

“L’obiettivo che abbiamo è di avere 4,2 milioni di cittadini campani vaccinati”, dichiara intanto Vincenzo De Luca, governatore della Campania intervenuto a margine di una visita all’Ospedale del mare di Napoli dopo la voragine che si è aperta nel parcheggio della struttura. “Se facciamo 20mila vaccinazioni al giorno, arriviamo a luglio con la prima somministrazione fatta, poi servirà la seconda. Parliamo – ha detto il presidente della Regione – di 8,4 milioni di somministrazioni. È uno sforzo gigantesco”.

Per De Luca occorre una “organizzazione rigorosa, straordinaria e senza distrazioni. Se Dio vorrà, e senza incidenti di percorso, mi auguro che possiamo arrivare all’obiettivo entro l’anno facendo 20mila vaccini al giorno”. Il governatore ha fatto sapere di aver chiesto ieri, nel corso di un incontro con tutti i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere della Campania, che ci sia un “raddoppio del numero di vaccini somministrati”.