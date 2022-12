“I primi risultati di laboratorio evidenziano in Cina la circolazione di varianti e sottolignaggi già presenti nel nostro territorio e questa è la notizia più rassicurante”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l’informativa al Senato sulla situazione Covid in seguito all’emergenza in Cina, sottolineando che le informazioni che arrivano dal paese asiatico sono insufficienti e poco affidabili.