(Adnkronos) – Sono 883 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stato registrati altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali per covid sono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 (-16).