Covid, verso cambio indicatori monitoraggio, gruppo di lavoro per decidere nuovi

(Adnkronos) – Cambieranno gli indicatori del monitoraggio settimanale Covid del ministero della Salute. La prossima settimana – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – ci sarà la riunione di un gruppo di lavoro composto tra gli altri dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute; dall’Istituto superiore di sanità; l’Agenas; alcuni importanti Irccs; dalle principali società scientifiche del settore (infettivologi, igienisti e virologi) e i rappresentanti delle Regioni. L’obiettivo è di attualizzare gli indicatori, modificandone alcuni e introducendone altri più in linea con lo scenario epidemiologico attuale.

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, in un post su Facebook fa il punto. “Nessun allarme! Come sempre, grande attenzione e mai sottovalutare nulla ma, ripeto, nessun allarme. In settimana cambieremo gli indicatori di monitoraggio per adeguarli maggiormente alla osservazione degli effetti reali dell’infezione rispetto alla gravità della malattia ed all’impatto sugli ospedali”.