Covid: verso nuova stretta nei weekend, governo scioglierà riserva venerdì**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – L’unica stretta che al momento sembra a portata di mano è l’automatismo per far scattare la zona rossa superata l’asticella dei 250 contagi ogni centomila abitanti. Per il resto è ancora nebbia sulla nuova stretta anti-Covid che potrebbe essere assunta nel Cdm di venerdì, e non nella riunione in programma domani alle 11, come precisato da Palazzo Chigi. Ma il giro di vite nei weekend sembra ormai dietro l’angolo.