Covid: Von der Leyen, ‘possibilità di donare o rivendere vaccini’

Porto, 8 mag. (Adnkronos) – Il contratto per 1,8 mld di dosi Pfizer annunciato oggi dall’Unione europeo “include la possibilità per gli Stati membri di donare o rivendere le dosi, in modo da poterle offrire per esempio anche ai nostri vicini”. Lo dice la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della ‘due giorni’ di Porto all’insegna del social summit. Ci sarà “una quantità di dosi nel portfolio che è potenzialmente più alta di quelle che ci possono servire”, spiega Von der Leyen.