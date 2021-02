“Oggi è la dimostrazione che la macchina sanitaria in questa battaglia contro il Covid va avanti. L’Italia ha bisogno di rimettersi in piedi per ricostruire la sua economia, rilanciare le imprese, difendere il lavoro”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in occasione dell’inizio della vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani, a Roma. mac/vbo/r