Covid: Zingaretti, ‘no a scorciatoie, si riparte solo sconfiggendo virus’**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “L’unico modo per far ripartire l’economia è sconfiggere il virus, e per sconfiggere il virus bisogna contenere la curva dei contagi e correre con la campagna vaccinale. Purtroppo il resto sono scorciatoie che ci hanno visto, anche nei mesi scorsi, riaprire e purtroppo chiudere per l’allerta delle terapie intensive e i ricoveri ospedalieri”. Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ai microfoni di Rai Radio 1, sul pressing del centrodestra ma anche di alcune regioni sulle riaperture.