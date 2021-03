Covid: Zingaretti, ‘Sputnik? Non andiamo avanti soli ma Ema corra’

Roma 29 mar. (Adnkronos) – De Luca e Musumeci accelerano sul vaccino russo Sputnik, “ma secondo me non c’è bisogno di andare avanti da soli, il governo ha detto che si aspetta l’autorizzazione dell’Ema, dunque dell’Aifa, per procedere con l’acquisto. Io però ribadisco che Ema dovrebbe correre su queste verifiche e autorizzazioni. Rispetto alla valutazione, quale essa sia, dovrebbe avere tempi meno biblici, anche in questo caso”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ai microfoni di Rai Radio 1.