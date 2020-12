Covidzone, è made in Sud l’app per districarsi tra regole e divieti: l’hanno creata 4 ragazzi (due napoletani)

Si chiama covidzone.info la web app che aiuta in modo “gratuito, facile e immediato”, sottolineano i suoi creatori, a orientarsi tra restrizioni, zone e decreti in questo periodo di feste.

Il progetto, nato poco dopo il Decreto Natale è della Asusual Lab, lanciata da 4 under 35 del Sud: tra cui due di Brusciano, in provincia di Napoli: Francesca Giannino, 34 anni, laureata in economia alla Federico Secondo di Napoli ma appassionata di programmazione; e Adriano De Marino, 29 anni, laureato alla Parthenope in Scienze Biologiche, attualmente è impegnato in un dottorato di ricerca per l’Università Bicocca. Gli altri due sono Giammarco Vergara e Reda Aissaoui, 34 enni, entrambi ingegneri del software.

Qui il video di presentazione

A oggi la piattaforma da loro creata da poco più di 10 giorni, covidzone.info, ha una media di 80 utenti al minuto con oltre 3.000 accessi giornalieri e giornate con picchi di 9.000. Ha ottenuto oltre 50 articoli su testate nazionali tra cui Il Corriere della Sera e passaggi su alcune delle principali radio in quanto progetto senza scopo di lucro, utile alla collettività e creato pro bono da quattro ragazzi under 35.