Sono 525 i positivi del giorno al Covid in Campania, rilevati a fronte di 11.692 tamponi processati. L’indice di contagio sale al 4,49%, oltre un punto percentuale in più rispetto a ieri. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi della Regione. Nove le persone decedute, di cui sette nelle ultime 48 ore e due morte in precedenza ma registrate ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno più di ieri, e 293 (+1) i posti letto degenza occupati.