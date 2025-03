Cowboy Bebop, un western spaziale fantascientifico

di Alessandro Spagnuolo

Cowboy Bebop (カウボーイビバップ, Kaubōi Bibappu) è andato in onda in Giappone per la prima volta su TV Tokyo dal 3 aprile al 26 giugno 1998 ma, a causa di alcuni contenuti considerati troppo violenti, fu censurato e vennero pubblicati solo 12 dei 26 episodi previsti, con uno speciale epilogo come finale costruito su misura. L’intera serie fu poi trasmessa sul canale satellitare Wowow dal 24 ottobre 1998 al 24 aprile 1999. In Italia l’adattamento curato da Dynit o Dynamic Italia è stato trasmesso su Mtv all’interno dell’Anime Night dal 21 ottobre 1999 al 4 maggio 2000. Furono creati anche due tipi di manga Cowboy Bebop: Shooting Star (in 2 volumi), del 1997, disegnato da Cain Kuga, basato su alcuni riferimenti ma con personaggi e storia completamente rinnovati; e Cowboy Bebop (in 3 volumi) basato sull’anime pubblicato tra il 1999 e il 2000, disegnato da Hajime Yatate (矢立 肇, Yatate Hajime).

Questo cartone (vietato ai minori di 16 anni) non è un semplice e convenzionale anime* d’azione: è un viaggio che fonde insieme elementi di fantascienza, western, commedia, pulp, gangster, cyberpunk passando per il kung-fu. Questa combinazione lo rende accessibile a un pubblico più ampio. Le atmosfere evocative e la trama avvincente conquistano fin dal primo episodio. Poche serie dopo quasi 30 anni hanno lasciato un impatto così duraturo. Diretto da Shin’ichirō Watanabe (渡辺 信一郎, Watanabe Shin’ichirō), regista anche di Samurai Champloo (サムライチャンプルー, Samurai Chanpurū), e prodotto dallo studio Sunrise sotto il nome di Hajime Yatate (矢立 肇, Yatate Hajime), la serie è composta da 26 episodi, ognuno dei quali racconta una storia auto-conclusiva che si collega a un filo conduttore più ampio, passando da narrazioni noir cupe a commedie e dramma surreali. Questa struttura episodica consente di esplorare diversi generi e temi mantenendo sempre un equilibrio narrativo. Ogni episodio ha una durata di circa 25 minuti ma riesce a condensare sempre azione, emozione e riflessione in modo magistrale.

Nel 2021 è stato pubblicato uno spin-off, Cowboy Bebop – Il film (カウボーイビバップ 天国の扉, Kaubōi Bibappu tengoku no tobira), che offre un approfondimento ulteriore dei personaggi, specialmente di Spike e del suo oscuro passato (attualmente è possibile solo noleggiarlo o acquistarlo). Si colloca dopo l’episodio 22 (definito session, dal titolo “Cowboy Funk”) e prima dell’ultima puntata, la numero 26 (dal titolo “The Real Folk Blues”), ed esplora alcuni temi e conflitti che preparano il terreno per il gran finale. Vederlo dopo aver guardato almeno i primi 22 episodi consente di apprezzare meglio i riferimenti ai personaggi e alla sua atmosfera, ma non è strettamente necessario per seguire la trama principale. Il titolo di ogni episodio è un riferimento a canzoni/album specifici o a un genere musicale (per approfondire clicca qui).

Uno dei punti di forza è senza dubbio il suo cast di personaggi. La storia è ambientata nel 2071 e ruota attorno a un gruppo di cacciatori di taglie: Spike Spiegel (スパイク・スピーゲル, Supigeru Supaiku), dal passato misterioso, ex affiliato alla Red Dragon Crime Syndicate (レッド・ドラゴン・事犯・シンジケート, Led Dragon Crime Sindicate), la mafia di Marte, e il suo socio saggio e burbero Jet Black (ジェット・ブラック, Burakku Jetto), con il suo braccio meccanico, ex investigatore dell’Inter Solar System Police (ISSP), la polizia del sistema solare, tradito dai propri colleghi; i quali sono accompagnati da un cane di razza welsh corgi pembroke super intelligente Ein (アイン, Ain), e inseguono nello spazio, tra un pianeta e un altro, i vari criminali come cowboy futuristici a bordo dell’astronave Bebop (ビバップ, Bibappu). Con il procedere degli episodi faranno la conoscenza della sensuale e pericolosa Faye Valentine (フェイ・ヴァレンタイン, Fei Varentain), “femme fatale”, anche lei cacciatrice di taglie perseguita dai suoi creditori, piena di debiti, fino ad arrivare a Edward Wong Hau Pepelu Tivrusky IV (エドワード・ウォン・ハウ・ペペル・チブルスキー4世, Wong Hau Peperu Chibrusuki Yon-se Edowado), o più comunemente Ed (エド, Edo), eccentrica e giovanissima hacker di 13 anni. Le loro interazioni sono ricche di ironia, tensione e momenti toccanti, e creano una connessione autentica con lo spettatore coinvolgendolo in storie malinconiche e profonde riflessioni esistenzialiste.

Il design dei personaggi, curato da Toshihiro Kawamoto (川元 利浩, Kawamoto Toshihiro), cofondatore dello studio di animazione Bones, è caratterizzato da linee pulite e dettagli accurati che conferiscono profondità e realismo ai protagonisti e, nonostante l’uso della CGI in alcune sequenze, l’integrazione tra fondali e personaggi è così armoniosa che non si percepiscono contrasti evidenti. Gli sfondi, sia urbani che naturali, sono ricchi di particolari e contribuiscono a creare un’atmosfera immersiva.

La musica gioca un ruolo fondamentale nel successo di Cowboy Bebop. Composta da Yōko Kanno (菅野よう子, Kanno Yōko) e eseguita dai Seatbelts (シートベルツ, ShītoBerutsu), la colonna sonora spazia dal jazz al blues, dal rock alla musica elettronica, passando per il country. Ogni traccia si integra perfettamente con l’atmosfera della serie, rendendo ogni episodio un’esperienza audiovisiva unica.

Dal punto di vista dei riconoscimenti, Cowboy Bebop ha ricevuto numerosi premi nel corso degli anni: tra i più prestigiosi, spiccano quello alla terza edizione degli “Animation Kobe” nel 1998, come miglior programma televisivo; il riconoscimento, nel 1999, a Spike Spiegel come miglior personaggio maschile agli “Anime Grand Prix”; nel 2000 il “Seiun Award”, un premio giapponese dedicato alle migliori opere di fantascienza; e il “Tokyo Anime Award” per la categoria televisiva, nel 2003, che consolida ulteriormente il suo status di opera eccellente. Inoltre, è stata inserita nelle classifiche di prestigiose riviste come IGN e Newtype tra i migliori anime di tutti i tempi.

Nel 2021, Netflix ha provato a riportare in vita Cowboy Bebop con un adattamento live-action. Nonostante l’entusiasmo iniziale, la serie ha ricevuto critiche contrastanti. Per molti fan si era perso il fascino e la profondità dell’anime originale. A causa delle recensioni tiepide e della scarsa risposta del pubblico Netflix ha deciso di cancellare la serie dopo una sola stagione. Questo tentativo fallito ha dimostrato ancora una volta quanto sia difficile ricreare la magia di un classico senza perdere ciò che lo ha reso speciale.

Per quanto riguarda i videogiochi, il 14 maggio del 1998 per Playstation 1 fu pubblicato Cowboy Bebop (カウボーイビバップ, Kaubōi Bibappu), uno sparatutto a scorrimento sviluppato da Bandai, e il 25 agosto 2005, per Playstation 2, Cowboy Bebop – Tsuioku no serenade (カウボーイビバップ 追憶の夜曲(セレナーデ, Kaubōi Bibappu Tsuioku no serenāde, “Cowboy Bepop: La serenata della reminiscenza”), entrambi esclusivamente per il mercato giapponese. Ma l’influenza di Cowboy Bebop non si ferma qui. Il franchise continua a vivere attraverso omaggi e collaborazioni nel mondo dei videogiochi. Fino al 18 marzo 2025, su Fortnite, i giocatori possono acquistare e utilizzare una serie di skin giocabili in-game dedicate ai personaggi iconici della serie come Spike Spiegel, Faye Valentine e Jet Black, oltre a una serie di oggetti ispirati alla leggendaria astronave Bebop e alle atmosfere dell’anime. Questa collaborazione dimostra come Cowboy Bebop continui a influenzare la cultura pop anche a distanza di oltre due decenni dalla sua prima trasmissione.

A più di vent’anni dalla sua uscita, Cowboy Bebop continua a essere considerato un capolavoro. La sua influenza si estende ben oltre il mondo degli anime, ispirando registi, sceneggiatori e artisti in tutto il mondo. Con il recente aumento dell’interesse per le serie anime, l’opera di Watanabe rimane un punto di riferimento imprescindibile. Preparati a partire per un viaggio tra le stelle e, come direbbero i protagonisti: See you, space cowboy.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, ora è attualmente disponibile su Netflix: https://www.netflix.com/title/80001305

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.