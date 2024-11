Cpi, Tajani: Netanyahu? Linea governo è quella mia e della premier

“Le altre sono opinioni”, dice. Salvini aveva detto che è “benvenuto”

Roma, 22 nov. (askanews) – “La posizione del governo è chiara, l’abbiamo espressa fin da ieri (giovedì, ndr), la linea è quella indicata anche oggi pomeriggio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: tocca al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri dare la linea della nostra politica internazionale. È quello che abbiamo fatto, le altre sono opinioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, rispondendo, a margine della riunione dell’osservatorio di Forza Italia sull’autonomia regionale differenziata, alla domanda se l’Italia arresterà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel caso in cui metta piede nel nostro Paese, così come disposto dalla Corte penale internazionale.”La linea del governo è quella espressa dal presidente del Consiglio e dal ministro degli esteri”, ha ribadito Tajani.L’altro vicepremier, il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, aveva invece sostenuto oggi che “Netanyahu in Italia è il benvenuto”.