Cr Awards, ad Sms Engineering il premio “Top impresa” per la puntualità verso il sistema bancario

Premiate aziende che hanno ottenuto risultati top, tra AAA e BBB in una scala S&P. Destinati alle 100 imprese che nei primi nove mesi del 2022 si sono distinte per puntualità nei pagamenti verso il ceto bancario, i riconoscimenti sono stati distribuiti mercoledì 7 dicembre da MF CentraleRisk. i CR Awards sono dedicati alle imprese che hanno saputo distinguersi per puntualità verso il sistema bancario nel periodo gennaio-settembre di quest’anno. Il riconoscimento, alla terza edizione, è stato assegnato da MF CentraleRisk, leader di mercato in Italia per l’attività di presidio della Centrale Rischi (CR) di Banca d’Italia. Sono state circa 100 le aziende premiate che hanno ottenuto dall’analisi un risultato definito “TOP”, compreso nella fascia Investment grade compresa fra AAA e BBB in una scala S&P, su 700 aziende candidate di ogni settore e dimensione diffuse su tutto il territorio nazionale, che rappresentano una fotografia molto accurata di chi gestisce ilrapporto con il mondo bancario in un modo rigoroso e rispettoso degli impegni assunti. La rosa dei nomi è stata suddivisa in venti categorie, di cui quattro per identificare l’Area Territoriale di appartenenza delle imprese (area Nielsen della sede legale), e cinque relative alla classe dimensionale dell’impresa Small, con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro; Medium, inferiore ai 10 milioni; Large, inferiore ai 50 milioni; Extra, compreso fra 50 e 250 milioni Big, superiore ai 250 milioni di euro. Fra le aziende dell’area Nielsen 4 che fatturano meno di cinque milioni di euro (Small) il Premio “TOP per puntualità verso il Sistema Bancario” riferito allo ScoringCR del III° TRIM 2022è stato assegnato a Sms Engineering, Plasticontenitor e al Gruppo Scai – Scai lab.