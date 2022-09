CR7, il Napoli lascia…anzi raddoppia. Ronaldo-Osimhen insieme

“Un prestito secco senza la cessione di Victor Osimhen“. A scriverlo è il sito Fantacalcio.it, che riprede a sua volta una indiscrezione dei media spagnoli. Secondo il quotidiano sportivo Marca, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe sbarcare al Napoli nell’ultimo giorno utile di calciomercato. “L’attaccante portoghese starebbe continuando a spingere per lasciare il Manchester United e giocare la Champions League. L’unica opzione disponibile sarebbe rappresentata dal Napoli”, spiega Fantacalcio.it.

A questo punto, se le voci fossero in queste ore confermate dai fatti, il Napoli non lascia (CR7) ma… raddoppia (con Ronaldo ed Osimhen insieme).