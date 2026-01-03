Crans-Montana, aperta indagine contro i gestori del locale

Procuratrice: “Abbiamo sospetti ma vale la presunzione di innocenza”

Crans-Montana, 3 gen. (askanews) – É stata aperta una indagine contro i due gestori del bar La Constellation, bar teatro deltragico incendio avvenuto a Crans-Montana, in cui sono morte almeno 40 persone, per la maggior parte del cantone di Valais, Beatrice Pilloud."Confermo che ieri, alla fine della giornata, è stata avviata un'indagine penale nei confronti dei due gestori. Tale indagine consentirà, anche in collaborazione con tutte le parti interessate, di mettere in evidenza ed esplorare tutte le piste. L'ho già detto e lo ribadisco: nessuna pista verrà trascurata- ha detto – Tutte le piste vengono esplorate e l'apertura di questa indagine consentirà proprio di procedere in conformità con il codice di procedura penale. Vorrei davvero sottolineare due elementi: l'indagine è stata avviata perché abbiamo dei sospetti, ma finché non c'è una condanna, prevale la presunzione di innocenza".