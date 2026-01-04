Crans Montana, Europa verso la semplificazione normativa. Bene l’Italia con più rigidi sistemi di controllo

di Ciro Cannelonga*

La tragedia di Crans Montana sembra purtroppo, per gli addetti ai lavori, un film già visto che richiama alla memoria due incidenti analoghi accaduti in discoteca nel Nord Europa alla fine degli anni 70 e ad Ancona qualche anno fa.

Facciamo subito una premessa: saranno naturalmente le indagini in corso a fare chiarezza, abbiamo pieno rispetto della magistratura ed è necessario attendere l’esito delle indagini per ricostruire quanto è accaduto. Possiamo fare subito, tuttavia, alcune riflessioni di carattere generale.

Dal punto di vista tecnico la tragedia può essere facilmente inquadrata: la causa scatenante sembra essere stata una concomitanza di superficialità e negligenze dovute alla mancanza di coordinamento tra gli attori che intervengono in un evento, e cioè la struttura ospitante, l’organizzatore (quando le due figure non coincidono) e i vari servizi di sicurezza, steward, addetti antincendio o al primo soccorso, che possono non appartenere all’organizzazione generale ma essere di società esterne incaricate.

In questi casi c’è tutta una serie di conoscenze, nozioni e informazioni che vanno necessariamente messe a sistema e a disposizione reciproca. Il proprietario della struttura ospitante, ad esempio, è l’unico a conoscere i limiti del contenitore dell’evento, come la capacità di affollamento, quella di gestione dei flussi, delle uscite di emergenza, degli impianti di rilevazione ed estinzione incendi, illuminazione, evacuazione di fumi caldi e calore e così via. Egli ha quindi l’obbligo di condividere queste informazioni con l’organizzatore, non solo per buonsenso ma proprio per il rispetto delle normative vigenti.

L’organizzatore deve sapere quanta gente può ospitare nel locale e che non può vendere più di un certo numero di biglietti, né introdurre sorgenti di iniezione o calore oppure ostruire le vie di esodo con palchi o luci. Deve sapere inoltre come comportarsi in caso di emergenza: ecco perché è assolutamente necessario redigere un piano di emergenza dell’evento che parta dal piano di emergenza base della struttura e sia poi personalizzato e customizzato in base all’evento come un abito sartoriale. L’installazione di impianti, palco, luci e audio potrebbe infatti modificare alcune delle funzioni essenziali da utilizzare in caso di emergenza, e bisogna quindi evitare questo rischio.

Il piano di emergenza dell’evento va dunque realizzato e condiviso, formando in maniera adeguata tutte le persone che saranno addette alla gestione di quell’eventuale emergenza: esso non è un documento da tenere in ufficio, anzi: è piuttosto l’unico strumento che può permettere, se applicato correttamente, di salvare la vita delle persone.

Le immagini a disposizione di quanto avvenuto in Svizzera sono a mio parere eloquenti: c’è stata sicuramente una concomitanza di superficialità e negligenze riconducibili all’uso di fiamme libere in locali chiusi, fiamme che sono vietate o vanno comunque utilizzate con le dovute distanze di sicurezza da impianti elettrici, materiali combustibili, persone etc. L’utilizzo di queste fiamme libere in altezza e quindi nelle vicinanze di materiale di rivestimento ha verosimilmente generato l’incendio. Incendio che peraltro va subito e tempestivamente aggredito prima del flashover, il momento in cui diventa diffuso e dal punto di vista termodinamico vi è la massima generazione di calore con la massima produzione di fumi tossici e caldi. Si muore per le conseguenze delle fiamme e delle ustioni, ma soprattutto per i fumi.

C’è poi il tema dell’assenza di impianti di estrazione di fumi: in caso di propagazione dell’incendio le persone devono poter abbandonare il locale prima che i fumi tossici e caldi arrivino ad altezza d’uomo, e per fare questo il locale deve essere dotato in numero e dimensione sufficiente di illuminazione e uscite di emergenza libere o alternative.

Si è parlato anche di sovraffollamento, ma non sempre quello che a un occhio poco esperto sembra affollato in realtà può poi non essere a norma. Il concetto di affollamento non è un termine assoluto ma relativo, e riguarda soprattutto il deflusso: abbiamo gestito la sicurezza della Giornata mondiale della gioventù con un milione di persone contemporaneamente, e concerti in Italia con più di 100 mila persone: anche in questi casi l’affollamento non era un termine assoluto ma relativo alla capacità di deflusso del sistema ospitante.

Abbiamo evidenziato finora le concomitanze e le negligenze relative alla struttura contenitore. Passiamo adesso all’analisi della gestione dell’evento: abbiamo già detto che il piano di emergenza sembrava essere assente, o comunque non ha funzionato perché non c’era personale idoneo a metterlo in campo: al momento sono ipotesi che dovranno essere confermate dalle indagini, ma le immagini in cui si vedono i ragazzi che provano a spegnere l’incendio con i propri abiti evidenziano il fatto che l’evento emergenziale, ovvero l’incendio, non è stato gestito da personale formato adeguatamente per interventi di primo soccorso sanitario o antincendio. Anche qui si pone dunque un tema gestionale, e cioè se c’era un numero di personale di safety e di security adeguato e proporzionale alla quantità di persone presenti.

Va fatta anche una considerazione sulla situazione italiana in materia di sicurezza rispetto all’Europa: il nostro Paese è stato spesso additato in passato dall’Europa per il suo approccio conservativo sulla normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo: secondo l’Europa siamo rimasti indietro, ma i fatti ci danno evidentemente ragione perché abbiamo mantenuto il processo autorizzativo in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle strutture delle ASL competenti per territorio, alle Questure, alle prefetture e ai Comuni attraverso lo strumento delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e tutto questo fa sì che restino imposti non solo controlli preventivi prima di concedere un’autorizzazione, ma anche controlli successivi a campione, mentre invece il resto dell’Europa è andato verso una semplificazione normativa che non ha dato buoni risultati. L’Italia appare dunque da questo punto di vista più sicura proprio perché ha mantenuto questi sistemi di controllo attraverso le commissioni e il Corpo dei Vigili del Fuoco, che è anche un corpo di prevenzione, controllo e vigilanza del territorio.

Ovviamente tutto questo non basta, ed è bene sapere che dobbiamo fare sempre di più in materia di sicurezza, perché la tecnologia va avanti e l’esperienza insegna. L’emergenza oggi non può essere affrontata solo con il buonsenso o delegando all’iniziativa del singolo: essa va piuttosto progettata e pianificata attraverso esperti e professionisti che devono redigere i piani di emergenza e formare personale addetto non solo alla security ma anche alla safety, alla prevenzione, alla vigilanza e all’intervento in caso di principio d’incendio, perché in questi casi si vince solo se si interviene tempestivamente.

C’è dunque un tema di controllo del territorio sui locali già autorizzati: bisogna fare in modo che comportamenti visti sui social come ad esempio i candelotti sulle bottiglie non diventino un modus operandi da imitare e causa di incendi o di incidenti, che non vengano ostruite le uscite di emergenza, che gli impianti siano funzionanti, che ci sia un piano di emergenza e personale opportunamente formato, e che ci sia un referente coordinatore dell’emergenza responsabile della gestione di tutto questo per ogni grande evento e per ogni grande locale.



*Presidente Commissione Grandi Eventi dell’Ordine ingegneri di Roma, membro esperto delle Commissioni di Vigilanza dei Locali

di pubblico spettacolo della Prefettura di Roma e di Roma Capitale

Ingegnere esperto di sicurezza e antincendio