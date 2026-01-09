Crans Montana, Meloni ai familiari vittime: fate Comitato

Roma, 9 gen. (askanews) – Al termine della messa di suffragio per le vittime dell’incendio di Crans Montana, la premier Giorgia Meloni si è nuovamente avvicinata ai familiari presenti e ha presentato loro l’avvocata dello Stato Gabriella Palmeri Sandulli designata per occuparsi della vicenda. La presidente del Consiglio ha invitato i familiari a costituirsi in Comitato e a fare riferimento all’avvocata per ogni evenienza.

Anche Salvini, Tajani e Mantovano hanno salutato i familiari al termine della funzione, così come il leader M5s Giuseppe Conte e la segretaria Pd Elly Schlein. A quest’ultima la mamma di Achille Barosi, stringendole la mano, ha rivolto un appello: “Non litigate più, Mi raccomando, promesso. Dovete stare uniti, Vi tengo d’occhio”.

Prima di lasciare la basilica Meloni ha salutato con stretta di mano e baci sulla guancia tutti i leader delle opposizioni presenti: Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni.