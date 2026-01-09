Crans Montana, Tajani: in Italia titolare sarebbe stato arrestato subito

Giusto che l’Italia si costituisca parte civile, dice ministro

Roma, 9 gen. (askanews) – L’arresto del titolare del bar Le Constellation a Crans Montana è il primo atto di giustizia? “È quello che aveva sempre detto l’ambasciatore, in Italia sarebbero stati arrestati da subito, adesso vediamo che cosa succederà, è giusto che si faccia giustizia e che la magistratura vada fino in fondo insieme alla polizia. Ci sono ovviamente delle responsabilità. I responsabili, ovviamente al termine di un processo e se sono colpevoli, vanno puniti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda dei cronisti al termine della messa in suffragio delle vittime italiane del rogo di Crans Montana.”Io credo che sia giusto che l’Italia si costituisca parte civile perché questa è stata una ferita inferta a tutto il nostro paese, avete visto quanta commozione c’è stata in Italia quindi credo che sia giusto che l’Italia si costituisca parte civile nel procedimento penale nei confronti di chi ha commesso dei reati perché è ovvio che ci sono delle responsabilità, non è stata una fatalità”, ha aggiunto il ministro.