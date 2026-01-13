Crans Montana,risoluzione bipartisan Senato: “piena assistenza giudiziaria a famiglie”

Roma, 13 gen. (askanews) – Il Senato impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa utile ad assicurare piena e continua assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime decedute e alle persone ferite nell’incendio nelle forme dell’assistenza legale consolare, nonché a valutare la possibilità di prendere parte ai giudizi eventualmente instaurati sia in sede penale che in sede civile, compatibilmente con il rispetto del diritto internazionale e della sovranità giurisdizionale della Confederazione elvetica”. E’ quanto si legge nella risoluzione bipartisan presentata in Senato, in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla tragedia di Crans Montana, in Svizzera. La risoluzione è firmata da tutti i capogruppo, capofila il Dem Francesco Boccia.