Crash test Euro Ncap, 5 stelle per Volkswagen ID.3

ROMA (ITALPRESS) – La Volkswagen ID.3 supera i test previsti dal nuovo protocollo Euro NCAP 2020 con buoni risultati in tutte le aree di valutazione. Struttura robusta, tecnologia innovativa dei sistemi di ritenuta e sensoristica sofisticata, che assiste il conducente alla guida, garantiscono un’eccellente protezione degli occupanti dell’auto e degli altri utenti della strada.

Nel campo della sicurezza attiva si segnalano l’AEB di serie, il sistema “Multi-Collision-Brake”, che previene ulteriori urti dopo la prima collisione, e l’e-Call. Le uniche criticità riscontrate riguardano la protezione marginale del torace del conducente negli impatti frontale/laterale contro il palo e alcuni scenari relativi alla protezione dei pedoni.

“Il nuovo modello della Casa tedesca rappresenta – con la realizzazione di veicoli sempre più rispettosi dell’ambiente – un percorso da seguire per i costruttori di auto”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia.

“Aci ed Euro NCAP vigileranno, però, affinchè la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta non vadano a scapito della sicurezza delle persone che si spostano. Siamo lieti che la Volkswagen abbia centrato questo obiettivo perchè, in questo campo, non ci possono essere compromessi”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).