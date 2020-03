Crea, botrite e in futuro cimice asiatica: arriva il vaccino naturale per le piante

Alla sola viticoltura europea costa oltre 100 milioni di euro, ma la botrite, uno dei più importanti patogeni fungini, attacca anche fagioli, lattuga, broccoli, piccoli frutti (fragole, lamponi, more ecc), causando ingentissimi danni, soprattutto nel post raccolta, un momento molto importante per la produzione di alcuni vini pregiati come Passito e Amarone o per quella di uva da tavola o uva sultanina. Per questo il Crea, con il suo Centro di Ricerca per la Viticoltura e l’Enologia, ha messo a punto una sorta di vaccino che consente alle piante di difendersi. Lo studio, pubblicato su Biomolecules, è stato condotto nell’ambito del progetto Bioprime, finanziato dal Mipaaf. “In laboratorio viene prodotto naturalmente, attraverso fermentazione batterica dell’Rna, una molecola polimerica (ossia una macromolecola) naturale, implicata in vari ruoli biologici e presente in ogni organismo vivente – spiega il Crea in una nota – Questa, una volta applicata alla pianta o sui frutti in post-raccolta, induce la formazione di molecole specifiche da parte della pianta che, comportandosi in modo simile agli anticorpi degli animali, rispondono quando quel patogeno attacca la pianta e ne bloccano la crescita”.