Crea di Caserta, tecnologie innovative per la produzione di sementi di canapa: si presenta Canaseme

Si terrà venerdì 14 giugno, dalle ore 9 alle 13, nela sala conferenze del Crea di Caserta in viale Douhet 8, la presentazione del progetto Canaseme. Finanziato dalla Regione Campania (Psr 2014/20 – Misura 16, Sottomisura 16.1.2 – Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis campano – Focus Area 2), il progetto, si legge in una nota “prevede l’implementazione dell’agrotecnica della canapa industriale per la produzione di semente mediante applicazione di tecnologie innovative al seme”. All’incontro, aggiunge la nota, “parteciperanno rappresentanti della Regione Campania e tutti i partner afferenti al Gruppo operativo di progetto sotto il coordinamento del Responsabile Tecnico Scientifico, Domenico Cerrato del Crea di Caserta, in particolare: Semiorto Sementi srl, Impresa agricola Paolo Mancuso, con il ruolo di capofila, il Crea Cerealicoltura e Colture Industriali con il laboratorio Caserta, Isafom di Portici in rappresentanza del Cnr di Napoli, i Dipartimenti di Fisica e di Biologia dell’Università Federico II, la Cereris azienda agricola di Procacci Francesco, l’ente di formazione Irfom e l’organismo di consulenza Projenia Scs.”

Il progetto Canaseme, precisano i promotori, “si caratterizza per la sua multidisciplinarietà: Interazione di fattori agronomici sulla produzione di semente; Ottimizzazione della raccolta; Miglioramento della tecnologia del seme; Tecniche innovative a basso impatto ambientale per migliorare la germinalità; Sanità; Conservazione nel tempo. Obiettivo finale dell’intervento innovativo di ricerca è l’acquisizione di: dati su produttività e adattabilità delle varietà in prova in due areali campani; elementi sull’azione di agenti biotici e abiotici sul ciclo della pianta e sulla produzione di semente; conoscenze sull’influenza dell’agrotecnica sugli aspetti qualitativi del seme con studio microtomografico a raggi X; informazioni su gestione raccolta e post raccolta seme; Elementi tecnici innovativi per migliorare sanità e requisiti tecnologici del seme per ottenere una germinabilità prossima al 100%”.

Per garantire la massima diffusione delle attività di progetto è stato creato il sito web www.canaseme.it nonché i relativi profili social.