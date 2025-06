Creativi, progettare l'”abito prevenzione”: concorso Anlaids per gli studenti d’Arte e Moda

In occasione del 40esimo anniversario dalla sua fondazione, Anlaids – Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids promuove il concorso ‘L’abito-prevenzione: il costume come strumento di consapevolezza‘. L’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle Accademie di Belle arti e delle scuole di moda italiane, ai creativi e alle creative di tutto il Paese – spiega una nota – si propone di esplorare il potere comunicativo del costume nel promuovere la prevenzione e la consapevolezza in ambito sessuale, l’uso del linguaggio visivo e materico della moda e dell’arte per sensibilizzare il pubblico, prendendo ispirazione da riferimenti culturali significativi come la storica campagna di Moschino con Fiore Crespi.

In che modo il costume può diventare uno strumento per parlare della prevenzione in ambito sessuale? Studenti e studentesse, creative e creativi, sono invitati a rispondere a questa domanda. I 40 migliori progetti – figurini fatti a mano dell’abito, corredati da didascalia a illustrare il concept e scheda tecnica a spiegare la scelta dei materiali – saranno selezionati il 15 ottobre 2025 da una giuria di esperti ed esposti in una mostra itinerante che, partendo da Treviso il 21 novembre, porterà il messaggio di prevenzione in numerose città italiane comegrazie a un premio in denaro avranno l’opportunità di realizzare il proprio abito. In giuria, accanto apresidente di Anlaids: Sara Sozzani Maino, direttrice creativa di Fondazione Sozzani; Alessia Glaviano, Head of Global Photo Vogue; Laura Nobile, coordinatrice generale di Tirelli Costumi; Elena Di Cioccio, attrice; Lorenzo Cutuli, scenografo e professore all’Accademia di Belle arti di Venezia; Emanuele Scorcelletti, fotografo. La scadenza per l’invio dei progetti, da mandare all’indirizzo anlaids40.bando@anlaids.it , è fissata al 12 settembre. “Il concorso si inserisce nell’ampio panorama di attività dell’associazione – dichiara Butini – Dalla sua fondazione, infatti, Anlaids è presente sul territorio nazionale promuovendo iniziative e progetti per sostenere le persone con Hiv e le loro famiglie e contrastare lo stigma; per diffondere informazioni corrette su Hiv e infezioni sessualmente trasmissibili, con particolare attenzione ai giovani; per divulgare i progressi della ricerca scientifica e i traguardi raggiunti, pensiamo ad U=U (non rilevabile = non trasmissibile); per facilitare l’accesso al test Hiv e alle misure di prevenzione, profilattico e PrEP (profilassi pre esposizione)”.