Creatività, 1,5 milioni per i talenti italiani: il Mic lancia “Strategia Fotografia 2023 “

La direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura lancia l’avviso pubblico Strategia Fotografia 2023 per la selezione di proposte di acquisizione, produzione, conservazione, valorizzazione della fotografia e del patrimonio fotografico italiano. Il bando si configura come terza edizione di un progetto nato nel 2020 e si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali della direzione generale volte a promuovere e a sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo della fotografia.

A questo scopo Strategia Fotografia 2023 sostiene i luoghi della cultura così come definiti dall’art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 di proprietà pubblica, anche gestiti da enti privati senza fine di lucro o in partenariato con enti e organismi di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro, che intendono ampliare le proprie collezioni pubbliche di fotografia contemporanea, includere nelle proprie collezioni la fotografia contemporanea, realizzare interventi conservativi sul patrimonio fotografico in loro possesso o valorizzare le donazioni di archivi e/o fondi fotografici ricevute negli ultimi 5 anni. Strategia Fotografia 2023 – spiega ancora il ministero – ha come obiettivo a lungo termine quello di assicurare la qualità e la continuità dell’incremento del patrimonio pubblico di fotografia contemporanea attraverso strategie di acquisizione e committenza adeguate e coerenti, di garantire la conservazione del patrimonio pubblico di fotografia contemporanea e di stimolare il mecenatismo e le donazioni a favore del patrimonio pubblico di fotografia contemporanea. L’avviso pubblico di quest’anno, per il quale la direzione generale Creatività Contemporanea stanzia 1 milione e mezzo di euro, si articola in due specifici ambiti di intervento: Ambito 1 – Acquisizione e Produzione, cui sono destinati 1.000.000,00 euro, per proposte di acquisizione alle collezioni pubbliche di opere fotografiche eseguite negli ultimi 70 anni, nonché di nuclei collezionistici e archivistici di fotografia contemporanea, e connesse attività di valorizzazione (sezione I) e per progetti di produzione di opere e/o progetti fotografici da destinare al patrimonio pubblico e connesse attività di valorizzazione (sezione II). Ambito 2 – Conservazione e Valorizzazione, cui sono destinati 500.000,00 euro, per proposte di conservazione del patrimonio fotografico contemporaneo pubblico eseguito negli ultimi 70 anni, e connesse eventuali attività di valorizzazione (sezione III) e per progetti di valorizzazione di archivi e/o fondi di fotografia, legati alla creatività degli ultimi 70 anni ricevuti in donazione da tutti i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (sezione IV). Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale Bandi della direzione generale Creatività Contemporanea, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico e le tempistiche che saranno comunicate a partire dal 9 maggio 2023 in questa pagina. La scadenza delle domande è fissata il 27 giugno 2023, alle 15:00.