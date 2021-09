Creatività e territorio, a Sorrento nasce Festivà. Obiettivo: far dialogare istituzioni, artisti e imprenditori

Un dialogo tra il territorio della penisola sorrentina, il suo patrimonio e l’arte contemporanea. E l’immagine, intesa come fotografia, video, proiezione o light design, come strumento di questa conversazione. E’ l’obiettivo di Festivà, abbreviazione di festival in napoletano, in programma a Sorrento dall’1 al 3 ottobre. Promotori dell’iniziativa, un gruppo di giovani professionisti romani e sorrentini, che si sono riuniti per mettere al servizio di un progetto comune le loro esperienze e conoscenze nei settori creativo, imprenditoriale e della comunicazione.

“Sono tre gli obiettivi di Festivà – spiegano gli organizzatori -: mostrare il lavoro di artisti emergenti ed invitarli a confrontarsi con la storia, la cultura e il territorio di Sorrento. Ancora, valorizzare il territorio e il patrimonio attraverso l’arte contemporanea, con creazioni artistiche ospitate in chiostri, torri, antiche mura, grotte, ninfei, giardini. Infine creare una sinergia durevole tra territorio, artisti e comunità locale”.

Festivà si propone infatti come una piattaforma, un laboratorio di idee, un network per innestare una collaborazione a lungo termine tra gli enti locali, le risorse commerciali ed economiche del luogo e la scena di artisti emergenti.

Informazioni sugli eventi sono disponibili sulla pagina Facebook

IL PROGRAMMA

Venerdì 1° ottobre

Dalle ore 8:00 al Museo della Tarsia Ligna: Anouk Monserrat e Anne Fouqueré : “Les Guides Perdues”, una guida sentimentale della valle della Loira.

– Ore 17:00 Museo Correale: Ludovica Bastianini “Covid19 – A visual diary from Naples.”

– Ore 18:00: aperitivo offerto da Cornelia

– Ore 19:00 – 22:30: dj set di Miguel Verdolva e Andrew Love

Sabato 2 ottobre

– 20:30 – mezzanotte, al Peter’s beach: video&sound art di Claudio Giambusso, Regista e Visual Artist e della Dj e Producer Sara Jomier in arte SCXRES. La performance consisterà in proiezioni luminose sulla cresta della costa rocciosa alle spalle del Peter’s e dj set.

– ore 21:00 La Pizza di Antonino Esposito

– Ore 00:00 After da Mine

Domenica 3 ottobre

– Ore 16:00 Museo della Tarsia: Anouk Monserrat e Anne Fouqueré, live performance

– Ore 17:00: rinfresco offerto dal catering Cornelia

– 18:00: concerto del gruppo musicale Ars Nova.