Creato il primo embrione umano sintetico (senza cuore e cervello) con cellule staminali. Annuncio in Usa

Gli scienziati hanno creato embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali, nell’ambito di uno studio rivoluzionario che esclude la necessità di ovuli e spermatozoi per il concepimento. Lo riporta il Guardian, che cita la professoressa Magdalena Zernicka-Goetz dell’università di Cambridge e del California institute of technology, intervenuta ieri all’incontro annuale dell’International society for stem cell research a Boston. “Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule” staminali, ha detto.

Questi embrioni non hanno un cuore pulsante o un principio di cervello, ma includono cellule che normalmente andrebbero a formare la placenta, il sacco vitellino e l’embrione stesso. I dettagli completi dell’ultimo lavoro del laboratorio Cambridge-Caltech devono ancora essere pubblicati. zernicka-Goetz ha descritto la coltivazione degli embrioni a uno stadio appena superiore all’equivalente di 14 giorni di sviluppo nell’ambito di una normale gravidanza. “Il nostro è il primo modello di embrione umano a tre linee che riguarda le cellule amniotiche e germinali, ovvero le cellule precursori dell’uovo e dello sperma”, ha spiegato Zernicka-Goetz al Guardian. “E’ bellissimo e creato interamente da cellule staminali embrionali”, ha aggiunto.