Creatori di percorsi e nuove rotte commerciali fioriscono insieme

I creatori di percorsi generano nuove idee commerciali fresche che si distinguono dalla massa e viaggiano facilmente lungo le nuove rotte commerciali che, a loro volta, prosperano grazie a queste idee che vengono convertite in aziende intelligenti.

In Cina, durante la dinastia Han, la Via della Seta e l’invenzione e la produzione di carta fiorirono insieme.

Più tardi, sotto i Mongoli nel XIII e XIV secolo, Samarcanda, con la sua posizione centrale sulla Via della Seta, fu la culla di un primo stabilimento di produzione di carta la cui produzione, diffusa dal commercio lungo quella rotta, soppiantò altri materiali di scrittura.

Stimolati dall’invenzione della carta, fu sempre sulla Via della Seta che i creatori di sentieri idearono la tecnologia della stampa.

Secoli dopo, la combinazione di un collegamento commerciale primario attraverso l’Europa, il Reno, e di un genio tecnico con una mentalità imprenditoriale visionaria, Johannes Gutenberg, diede vita alla rivoluzione della stampa – lo sviluppo della stampa a caratteri mobili.

Path creators and trade routes flourish together

Path creators generate fresh ideas that stand out from the crowd and travel easily along new trade routes, which, in turn, thrive on those ideas as they are converted into smart companies.

During the Han dynasty, the Silk Road and the invention and production of paper flourished in China.

Later, under the Mongols in the 13th and 14th centuries, Samarkand, with its central position on the Silk Road, was the cradle of an early papermaking establishment whose production, spread by trade along that route, supplanted other writing materials.

Stimulated by the invention of paper, it was also on the Silk Road that path creators devised printing technology.

Centuries later, the combination of a primary trade connection through Europe, the Rhine, and a technical genius with a visionary entrepreneurial mindset, Johannes Gutenberg, gave birth to the printing revolution – the development of printing using moveable type.

