Creattiva, alla Mostra d’Oltremare la fiera delle arti manuali: spazio anche per gli studenti del Liceo Boccioni

di Massimiliano Craus

Sabato 11 e domenica 12 novembre torna Creattiva, la kermesse della creatività più importante del panorama nazionale ed internazionale. Artisti, appassionati e curiosi affolleranno questa edizione 2023 per arrivare alle duecentimila unità di visitatori con stand, laboratori, corsi, approfondimenti e tanta cultura a tutto tondo. Creattiva è la Fiera delle Arti manuali per eccellenza, ideata e prodotta da Promoberg, ovvero un evento aperto al pubblico nel quale centinaia di aziende porteranno in bella mostra manufatti di bigiotteria, carta, ceramica, colori e tempere, cucito creativo, decorazione, découpage, minuteria metallica, pittura, tessuti, lavorazione del legno e vetro. Un universo delle arti e dell’artigianato, dunque, detto e visto più volte per orientare il popolo artista e festoso che affollerà i padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli. Con il patrocinio del Comune di Napoli ed il supporto proprio della Mostra d’Oltremare, Creattiva aprirà le porte ancora una volta alle studentesse ed agli studenti del Liceo Artistico “Boccioni” di Napoli, diretto da Paola Guma, indiscutibile punto di riferimento artistico e culturale dell’istruzione secondaria di secondo grado del territorio cittadino e flegreo. Anche in questa edizione non mancheranno i manufatti della bella e colorata gioventù “boccioniana”, ospitate nello stand 48 del padiglione 5, ispirata dal proprio corpo docenti sempre sul pezzo delle attività artistiche e culturali accanto ai propri ragazzi. I docenti Gabriella Alinei, Valentina Urti, Salvatore Feliciello, Francesco Alessio e Dario Correale si alterneranno a dar manforte alle proprie studentesse ed ai propri studenti nello stand del Liceo Artistico “Boccioni”, tra i tanti che affolleranno Creattiva 2023, con la presenza del decano dei docenti e cuore pulsante di lungo corso Bruno Esposito. E’ proprio lui l’animatore artistico di questa appassionata presenza dei giovani talenti del “Boccioni” tra gli affermati artisti di Creattiva. E’ infatti lui che ha sempre creduto a questa partecipazione attiva, così come ci ha spiegato: “la scuola parteciperà anche a questa edizione con gli indirizzi della nostra offerta formativa quali architettura & ambiente, design dell’oreficeria & dei metalli, design della moda, grafica e audiovisivo & multimedia. Tutti indistintamente hanno offerto il proprio contributo per proporsi all’attenzione delle migliaia di visitatori e, come ogni anno, il pubblico potrà visitare il nostro stand per scoprire i manufatti prodotti nei laboratori della nostra scuola di via Nuova Agnano 180. Oltre ai prodotti già realizzati, i visitatori potranno vedere al lavoro i nostri baldi giovani con il torchio per le xilografie direttamente in fiera. Un modo come un altro di portare la scuola fuori dalle quattro rassicuranti mura e farci conoscere dai grandi e dai piccoli ospiti di Creattiva”. Oltre al torchio il Liceo “Boccioni” mostrerà in fiera i gioielli, l’arte applicata sui molteplici materiali adoperati in laboratorio, sbalzi a martello e cesello, maschere di cartone, dipinti, accessori per donna e per uomo e tutto un armamentario di gadget ed idee per la casa che solo la nuova generazione “boccioniana” di artisti poteva immaginare, progettare, creare e mostrare orgogliosamente in fiera. Non mancheranno momenti di sfilate, esposizione e laboratorialità come nelle corde di una vera e propria scuola da work in progress, ovunque e comunque. Eh sì, perché le studentesse, gli studenti ed il corpo docenti del Liceo Artistico “Boccioni” ce l’ha messa proprio tutta per vivere attivamente la fiera degli artisti e della creatività più importante d’Italia e tra le maggiori d’Europa, accanto a nomi di rilievo e in vista di un futuro migliore. A cominciare dai banchi! Per maggiori informazioni si suggerisce di visitare il sito internet https://www.liceoboccioni.edu.it/