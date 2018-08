Credem, 18 nuovi reclutamenti di consulenti finanziari: 2 in Campania

Credem, diciotto nuovi reclutamenti di consulenti finanziari Milano, 30 ago. (LaPresse) – La rete di consulenti finanziari di Credem ha inserito 18 nuovi professionisti in 10 regioni negli ultimi mesi. Lo riferisce una nota, spiegando che in particolare sono entrati in Lombardia a Milano Salvatore Fruscione da Mediobanca, in Veneto a Padova e provincia Paolo Cavallini da Banca Monte dei Paschi e Nicola Nalesso da Banca Popolare di Milano, in Emilia Romagna a Carpi (Mo) Mattia Zapparoli da Finanza & Futuro, in Toscana a Lucca Maurizio Micheli da Banca Mediolanum, nelle Marche a Jesi (An) Stefano Corinaldesi da Banca Generali, nel Lazio a Formia (Lt) Francesca Cupolino e a Roma Riccardo Duranti da Banca Generali, in Abruzzo ad Avezzano (Aq) Emilio Cipolloni da Bcc Roma, in Campania a Caserta Giuseppe Castellaccio da Banca Mediolanum ed a Castelnuovo di Napoli (Na) Donato D’Alisa da Iw Bank, in Puglia a San Giovanni Rotondo (Fg) Giuseppe Cocola da San Paolo Invest ed a Taranto Galileo G. Pignatelli da Banca Generali, in Sicilia a Palermo Daniele De Caro e Duilio La Morella, a Catania Giuseppe Allegra, a Messina Antonio Trimarchi e a Gela (Cl) Esther Caci, provenienti da Banca Nuova.