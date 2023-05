Credere al contenuto delle canzonette non costa niente e talvolta può sollevare il morale

Da Sanremo alla Scala, passando attraverso tanti “traguardi volanti” più o meno di qualche rilievo, i vertici del Bel Paese, a sua volta contenitore eletto del bel canto, stanno dando prova concreta che si può cambiare (in meglio) se veramente si vuole. Anche partendo da un argomento leggero, talvolta non troppo, come la musica. Così lunedì il Senato ha iniziato la settimana lavorativa proseguendo quanto fatto domenica, sempre a Roma, a piazza Navona. É ricorso infatti in quei giorni il settantacinquesimo anniversario dalla prima seduta di quell’organo legislativo, così come riorganizzato dall’Assemblea Costituente.

Domenica è stata la banda musicale Interforze, formata da musicisti militari selezionati tra le varie armi in forza nel Paese. Quella piazza è stata così gremita da un pubblico decisamente assortito, attento e ordinato, certamente accomunato dall’interesse per la musica. Fin qui, si potrebbe affermare, tutto come da copione, ampiamente collaudato in tante altre occasioni del genere. Lunedì si è potuto assistere a qualcosa di inedito, non solo per l’evento in sé, ma per come si è articolata l’intera manifestazione. Fatti i dovuti aggiustamenti, la si può considerare un classico ricevimento, per la parte visibile dal pubblico, senza buffet. Padrone di casa il Presidente di quel ramo del Parlamento, il Senatore La Russa. Ha interpretato quel ruolo come da manuale, andando incontro tra gli altri anche all’ Ospite d’onore, il Presidente della Repubblica Mattarella. Ha rallegrato quella riunione Gianni Morandi, per l’ occasione inossidabile quanto inappuntabile cantore dell’ Italia attraverso oltre sessant’anni di canzonette. Tenendo presente che quel termine non vuole essere nè riduttivo, nè offensivo.

Al contrario, il buon Gianni nazionale ha dato prova che si possono affrontare temi e argomenti cosiddetti seri appunto con brani che, per la loro facilità a essere compresi arrivano a conquistare popolarità. Sono così diventati spunti di riflessione trasversali, cioè ben accetti all’ intero contesto sociale. Tanto è quanto ha fatto l’eterno “ragazzo che come me” ieri senza profanare un luogo solenne, anzi, stabilendolo con il dovuto rispetto alle istituzioni ben porto e adeguato all’ occasione. Una vera colonna sonora della pellicola che riporta i fatti salienti del Bel Paese. Qualcosa è cambiato? Troppo presto per poterne discutere, comunque domenica e lunedì c’è stata la conferma che l’ Italia dei Fratelli esiste. Per prudenza comunque è preferibile usare il condizionale, quindi esisterebbe. Ciò in quanto l’Italia, accanto al vanto sempre più riconosciuto del “geniaccio”, ha sull’altro piatto della bilancia un efficientissimo, si fa per dire, Ufficio Complicazioni Cose Semplici. Una dimostrazione della potente (in) efficienza che persevera è il funzionamento della Pubblica Amministrazione, quanto meno di buona parte di essa, e la sta dando in questi giorni. È più che noto alla maggioranza dell’opinione pubblica, che l’attuazione del Pnrr è in forte e pericoloso ritardo, mettendo così in pericolo la corresponsione dell’ ultima rata a fine anno. Si innescherebbero in quella ipotesi malaugurata, tanti di quei problemi che, per scaramanzia, al momento è preferiribile tener fuori anche dai ragionamenti.Tra i tanti aspetti che quel piano mostra di sé, c’è quello di un accentuato rigore da osservare nelle varie fasi dell’ esecuzione delle opere previste al suo interno. Ciò per tenere a distanza appetiti malavitosi a ampio raggio. Senonché quel rigore spesso finisce con il diventare una specie di fuoco di sbarramento che il malaffare riesce a aggirare, facendo si che al danno si aggiunga la beffa. Prendendo per buono un dato attinto dalla stampa e riportato dal Capostazione in pensione dell villaggio al dopolavoro, alcuni dei frequentatori lo commentavano con un atteggiamento tra lo stizzito e il sarcastico. Quella notizia che, giusto quanto ha confermato quasi subito il maresciallo, riferisce che una pletora di mini appalti dal valore unitario pressoché irrilevante, sta rallentando pericolosamente l’esecuzione delle opere previste e della loro rendicontazione. Il totale che deriva dalla somma delle singole assegnazioni vale intorno agli 80.000 euro. Il Rodomonte di turno si è affrettato a dire e quindi a ripetere che, per aggiustare casa sua, la scorsa estate aveva speso di più. Ciò riportato, senza voler essere autolesionisti, bisogna prendere atto che, ove mai quanto esposto innanzi dovesse accadere, indurrebbe il Paese intero a fare atto di contrizione. Per quanto impensabile, sarebbe inevitabile l’apertura da parte della EU di una procedura di recupero di quanto corrisposto all’ Italia a valere sul Ngeu, inducendo così gli italiani a recitare un solenne mea culpa. Soprattutto a quanti li rappresentano a Roma e a Bruxelles, che non potrebbero sottrarsi ai crucifige e a ritornare sul vecchio aneddoto della antica Roma “margheritae ante porcos”. Aggiungendo ll collegamento al ruspante quanto noto episodio che narra la vicenda di un deretano e di una camicia, così riassunto per decenza dal ben più esplicito testo originale, ancora in uso nei campi. In realtà il Paese non può permettersi di postare i risultati di un comportamento del genere neanche nelle partite di giro in chiusura di bilancio. Chi sta al vertice farà bene a ricordare, invece, che mentre a Roma si discuteva e il tempo continuava a scorrere, Sagunto veniva conquistata. Si può ragionare per analogia, sostituendo quanto segue la virgola con ” l Pnrr andava a ramengo”. Intanto alla Coldiretti si sono già espressi, ricordando che la pecora al pascolo, sollevando la testa per belare, quando la riabbassò dovette, con rammarico, constatare che un’ altra del suo stesso genere aveva approfittato della sua distrazione per sottrarle l’erba. Fatti del genere o a essi riconducibili, sono ancora oggi diffusi, pertanto é facile trarre conclusioni per analogia e agire di conseguenza..