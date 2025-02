Crediamo volentieri ciò che desideriamo (Cicerone)

Sembra non sia una coincidenza che le Truffe, la maiuscola si confà a pieno titolo con tale genere di pratiche, in periodi in cui l’economia è particolarmente defedata e con essa le finanze, trovino le condizioni ideali perché chi le perpetra ottenga il suo scopo nel migliore dei modi. Prima che esplodesse la crisi del ’29, negli USA, precisamente a Boston, il signor Charles Ponzi, persona di indubbia capacità nel settore, rivolta però al male, decide di dare nuova vita a un “gioco di società” ante litteram. È quella che nel villaggio è conosciuta come catena di Sant’Antonio. Consiste in uno schema basato sul niente o poco più e, adattandolo alle circostanze, riesce a tessere una rete di investimenti che esistono solo nella sua mente. Quando una sola maglia di quella rete cede, ne segue un disfacimento della stessa rapido e totale. Chi aveva affidato a Ponzi i suoi risparmi, dovette prendere atto che gli stessi erano finiti nella disponibilità personale dell’ organizzatore e quindi realisticamente non recuperabili. Nel secolo scorso e agli inizi di questo, molti altri e dappertutto nel mondo si sono cimentati nel ruolo di “maghi della finanza” e, nota di colore, la maggioranza di quegli stessi risulta essere composta da donne. Quanto fin qui riportato vuole essere l’ introduzione a un mondo che ha cominciato a girare solo da qualche decennio e è ancora in fase di espansione. Si tratta di una realtà a dir poco inquietante, quella della circolazione delle criptovalute. Per rubare una definizione alla fiaba di Peter Pan, quella data a un’ isola, si tratta di una moneta “che non c’è”. Non basta che sia dello stesso genere dell’aria fritta, c’è la possibilità per gli adepti al suo culto di convertirtirla in una o più delle valute convenzionali e, di conseguenza, fare anche il contrario. Ma di cosa in realtà si tratti, non è facile descriverlo. Si può provare a farlo ragionando ex adverso, partendo dalla genesi delle monete convenzionali. Esse si sostituirono gradualmente al baratto, un predecessore della compravendita, che consisteva nello scambio di cose o prestazioni: ancora oggi gli agricoltori si scambiano le “giornate” di lavoro, quindi dello stesso valore. Uno dei problemi che ancora oggi limitano l’uso del baratto é la determinazione del prezzo di ciascun bene oggetto di transazione. Furono gli arabi, molto prima dell’inizio dell’era cristiana, che pensarono a una “moneta” del genere che si intende oggi, a pensare di utilizzare qualcosa di neutro ma facilmente reperibile in natura. Avrebbe potuto fungere, in base al numero dei suoi esemplari, a determinare, in maniera univoca, il valore di un bene o di un servizio. I mercanti di quelle contrade avevano notato che i semi delle carrube erano tutti uguali e quindi che di meglio degli stessi per poter stabilire quanti ne occorrevano per determinare il prezzo di un bene. Fu l’inizio di una lunga teoria di impiego di beni che potevano agevolare le transazioni commerciali, che va dalle prime monete rudimentali ottenute lavorando metalli di valore quali l’oro e l’argento ma anche il bronzo e il rame. Ottimi derivati, usati soprattutto nel commercio internazionale, furono le cosiddette note di banco, che precedettero le banconote. Esse, redatte da banchieri, attestavano che, nelle loro casseforti, erano custodite le monete riportate all’ interno delle stesse. Esse sarebbero state consegnate a chi avesse esibito quel documento. Da tali scarne argomentazioni si capisce che alle spalle di quegli strumenti di pagamento ci dovevano essere beni e apparati produttivi che avevano un qualsiasi ma reale valore economico. Non accade lo stesso per le criptovalute. Esse non poggiano il proprio valore o presunto tale su cose concrete: nascono e circolano per via telematica, non esistendo realmente. Hanno performance, sempre sulla carta, che stanno attirando proseliti in gran numero per i risultati che, almeno formalmente, esse sembrano dare a chi le detiene. Senonché, anche se si prescinde da quei surrogati maldestri della moneta reale, metallica e cartacea, non esiste niente di scritto in merito perché niente può essere scritto che possa dare una seppur minima tracciabilità di quelle entità fantasma. Quando succederà, perchè prima o poi qualcuno toglierà una sola carta facendo così crollare l’intero castello realizzato con esse, molti dei commenti inizieranno con la battuta “io lo avevo detto da quel dì come sarebbe finita quella avventura finanziaria’. Niente paura: nel giro di qualche giorno saranno pronti a scendere in campo altri eroi della fanta finanza che, apportando alcune modifiche, riproporanno “l’affare”. In realtà esso è tale, con la sola grande limitazione che lo è solo per chi lo propone. E nemmeno allora si potrà mettere la parola fine, se l’avidità degli uomini non farà un passo indietro.