Crédit Agricole Italia, intesa con la Cooperativa Il Guscio per rilanciare la filiera delle nocciole

Crédit Agricole Italia e la società cooperativa Il Guscio OP di Visciano, hanno siglato un accordo a sostegno della filiera delle nocciole in Campania e a vantaggio delle aziende associate. L’organizzazione Il Guscio opera dal 2013 con lo scopo di concentrare e valorizzare sotto l’aspetto commerciale l’offerta di nocciole, noci e castagne del proprio territorio. L’accordo siglato con Crédit Agricole Italia permette di sostenere le aziende agricole nella realizzazione dei loro progetti, nell’innovazione e nel miglioramento continuo attraverso una serie di soluzioni di finanziamento adatte per ogni esigenza.

“L’accordo consentirà agli imprenditori soci della Cooperativa Il Guscio OP- precisa il direttore tecnico Sabato Castaldo – di usufruire dei servizi di Crédit Agricole, di disporre di prodotti mirati a condizioni favorevoli. Un’iniziativa fondamentale, una grande opportunità in più che mettiamo a disposizione dei soci, sempre alle prese con le difficoltà dell’accesso al credito e a superare questo momento di difficoltà legato ad una forte riduzione della produzione corilicola”. “Siamo molto soddisfatti di aver stretto questa convenzione con una importante banca che guarda al mondo agricolo con fiducia – commenta il Presidente Pellegrino La Manna – senza inasprire i parametri che misurano l’affidabilità del cliente”.

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia nasce e si sviluppa all’interno dei principali distretti agroalimentari e vanta oltre 4,3 miliardi di impieghi al comparto. Grazie all’expertise di Crédit Agricole, leader assoluto del settore in Francia, il Gruppo è in grado di affiancare le aziende appartenenti alle diverse filiere come partner privilegiato sia nelle iniziative di ammodernamento e sviluppo della loro attività che nella gestione corrente di un business che presenta caratteristiche specifiche ed esigenze particolari. Punto cardine del modello di servizio dedicato messo in atto dal Gruppo Bancario CA Italia è l’approccio di filiera che consente di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di impresa agroalimentare, dal grande gruppo al piccolo agricoltore, mantenendo una visione complessiva dalla materia prima al prodotto finito.

Nel dettaglio Crédit Agricole Italia affiancherà le aziende aderenti alla Cooperativa Il Guscio OP con una consulenza specifica e dedicata volta a favorire la crescita dimensionale delle imprese, l’insediamento e la permanenza dei giovani assicurando nuove energie imprenditoriali preparate ed orientate al mercato. La Banca potrà offrire supporto in caso di riconversione produttiva e di inserimento di nuova tecnologia, soluzioni che agevolano lo sbocco nei mercati europei e internazionali dei prodotti tipici italiani e contribuiscono all’ottenimento delle certificazioni di qualità previste dalla normativa comunitaria; Nel rispetto della propria vocazione green e responsabile, Crédit Agricole affiancherà inoltre la Cooperativa nella promozione di pratiche colturali e tecniche di produzioni rispettose dell’ambiente, allo scopo di migliorare la qualità dell’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità di filiera.