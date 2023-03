Credit Suisse, piano d’emergenza per evitare il default

E’ possibile l’uso di misure di emergenza per accelerare l’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. Lo riporta il Financial Times, citando tre persone a conoscenza della situazione. Secondo le regole svizzere, Ubs dovrebbe infatti concedere agli azionisti sei settimane per consultarsi sull’acquisizione dell’istituto al centro dell’attenzione della comunità finanziaria internazionale. Ma le persone sentite dal Ft hanno detto che Ubs potrebbe ricorrere a misure di emergenza per saltare il periodo di consultazione e approvare l’operazione senza il voto degli azionisti. Le banche e le autorità di regolamentazione del Paese puntano a concludere un accordo di fusione tra i due istituti prima dell’apertura dei mercati di lunedì.