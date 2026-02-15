Credito: a gennaio salgono dell’1,9% i prestiti a famiglie e imprese

A gennaio l‘ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, “proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita”. Lo si legge nel rapporto mensile dell’Abi. A dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2%. Per le famiglie è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti, viene spiegato. Nello stesso mese di gennaio il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,97% contro il 3,96% nel mese precedente mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,49% (3,58% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,47%. La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) a gennaio 2026 è risultata in aumento del 3,4% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+2,2% nel mese precedente. I depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 3,7% su base annua (+2,3% il mese precedente). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, a gennaio 2026 è aumentata dell’1,3% rispetto ad un anno prima (+1% nel mese precedente).