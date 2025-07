Credito, a giugno giù i tassi per finanziamenti alle imprese

Frena a giugno il calo dei tassi d’interesse sui mutui per l’acquisto della prima casa. Il Rapporto mensile dell’Abi rileva un tasso medio al 3,17 per cento, dato stabile rispetto al mese precedente (in calo comunque rispetto al termine di paragone di dicembre 2023 quando i tassi hanno toccato 4,42%). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è invece sceso al 3,56% dal 3,66% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023.Quello o sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,02% dal 4,08% del mese precedente. L’andamento dei tassi a breve termine dalla fine dello scorso anno ha mostrato una riduzione continua, ma negli ultimi mesi c’è stata una stabilizzazione e i primi 17 giorni dei mesi di luglio confermano l’andamento. Non altrettanto si può dire per i tassi a medio-lungo termine, su cui incidono maggiormente le tensione geopolitiche, e attualmente sono in risalita.