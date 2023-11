Credito contro l’usura, si rinnova la convenzione Fondazione S. Giuseppe Moscati-Banca Mediolanum

Verra firmato a Napoli martedì 14 novembre il rinnovo per altri 3 anni della convenzione, che prosegue dal 2020, tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum EF e la Fondazione San Giuseppe Moscati istituita da Padre Massimo Rastrelli S.J. per la prevenzione dell’usura. Si tratta di una convenzione atta a facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di indigenza residenti in tutta la regione Campania. In occasione dell’incontro per il rinnovo della firma Umberto Scarano, presidente della Fondazione S. G. Moscati e Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, illustreranno il bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni.

La Fondazione San Giuseppe Moscati, Ente del Terzo Settore, agisce – si legge in una nota – secondo l’ispirazione cristiana nel campo dell’assistenza sociale, promuovendo nello specifico la solidarietà verso le persone in stato di bisogno, la prevenzione di ogni forma di usura e in genere la cultura della legalità in campo finanziario, anche assistendo sul piano tecnico, legale e amministrativo le persone, le famiglie o gli imprenditori individuali in condizione di accertate difficoltà di accesso al credito. Opera con passione disinteressata secondo i principi ed i valori che, in oltre trent’anni di intensa e feconda attività, sono stati trasmessi dal Fondatore, il compianto P. Massimo Rastrelli S.J.. È altresì impegnata – anche con una profonda rivisitazione della struttura organizzativa – a cogliere il senso dei mutamenti della società, i nuovi modelli di sviluppo della stessa al fine di dare a chi versa in stato di bisogno l’ascolto e il sostegno più appropriato.

L’impegno di Banca Mediolanum, con il patrocinio di Fondazione Mediolanum, è rivolto ad oggi a 13 regioni italiane attraverso convenzioni con fondazioni diocesane, associate alla Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II. Si tratta di Fondazioni che perseguono finalità di solidarietà operando nel campo dell’assistenza e della beneficienza con lo scopo di dare sostegno alle famiglie bisognose che versano in situazioni di indebitamento, e prevenire così il ricorso all’usura.

Il “Prestito di soccorso”, attivo dal 2009, è l’iniziativa di sostenibilità sociale con cui la Banca rende tangibile e concreta l’inclusione finanziaria in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e rispondendo al 1° obiettivo: lotta alla povertà e all’esclusione sociale.